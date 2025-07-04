Тоннель на Вишерской улице откроется 1 сентября

В Перми завершается строительство тоннеля на ул. Вишерской, расположенного под Транссибирской магистралью. Движение по нему будет открыто в начале осени. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Дмитрий Махонин.

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Тоннель на ул. Вишерской станет самым протяженным среди подобных объектов в России. Он строится по технологии микротоннелирования и проходит под действующими железнодорожными путями. Длина объекта составляет 87 м (с открылками — 106 м), высота — 5,25 м. Составы здесь проходят каждые шесть минут.

По данным краевого минтранса, готовность объекта уже превышает 90%. Подрядчик благоустраивают территорию, устанавливает тротуары и внутреннюю отделку тоннеля №2 (левый, если ехать в микрорайон Парковый). Ведутся работы по монтажу канализационной насосной станции для функционирования ливневой канализации.

После завершения всех работ в Перми будут функционировать два новых отдельных тоннеля, которые позволят проезжать напрямую с ул. Строителей на ул. Дзержинского без необходимости пропускать трамваи или встречные машины. Тоннель соединит Дзержинский район и центр города.

«Откроем движение уже к 1 сентября этого года. Новый тоннель поможет разгрузить один из важных транспортных узлов краевой столицы»,— сообщил губернатор Дмитрий Махонин.