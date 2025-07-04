В Самарской области построят производство комплектующих для электрооборудования
В индустриальном парке «Преображенка» новый резидент построит производство комплектующих для электрического оборудования, которое применяется в разных отраслях промышленности. Об этом сообщает правительство Самарской области.
Фото: http://sv-bob.livejournal.com
В ведомстве уточняют, что соответствующее соглашение уже подписано. Общий объем инвестиций в проект составит более 1 млрд руб. На предприятии планируется создать 200 рабочих мест.