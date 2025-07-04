Курганца будут судить за участие в запрещенной религиозной организации

Шадринский районный суд рассмотрит уголовное дело 53-летнего жителя Кургана, обвиняемого в участии в деятельности запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в России). Курганец занимался незаконной деятельность в том числе «посредством видеоконференцсвязи», сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в 2017-2021 годах житель Кургана проводил собрания, в том числе посредством видеоконференцсвязи, а также проповедовал «в целях пропаганды» запрещенной религиозной организации. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации в связи с экстремистской деятельностью).

Ранее в суд было направлено аналогичное дело 38-летнего жителя Шадринска.

Деятельность ячейки запрещенной религиозной организации в Шадринске выявили и пресекли сотрудники правоохранительных органов в июле 2021 года. Оперативным сопровождением уголовного дела занималось УФСБ России по Курганской области.