В Оренбуржье после длительной реновации открылась усадьба Сергея Аксакова

В Оренбургской области после масштабной реновации открылся музей-заповедник Сергея Аксакова. Восстановление памятников культурного наследия, включая усадьбу, парк и гидротехнические сооружения, длилось два с половиной года. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В проекте участвовали сотни специалистов: архитекторы, реставраторы, строители, инженеры, озеленители, музейные работники и экологи. Они восстановили не только здания, но и исторический ландшафт и вернули усадьбе ее прежний облик.

Усадьба Аксакова — родовое гнездо известной русской семьи и место, где прошло детство писателя. Здесь он услышал сказку «Аленький цветочек». Обновленный музей-заповедник, по мнению организаторов, станет важным культурным объектом и займет достойное место среди известных мемориальных усадеб России.

Георгий Портнов