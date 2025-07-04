В саратовском парке подростки сломали туалет, прокуратура контролирует проверку

Вольская межрайонная прокуратура поставила на контроль выяснение обстоятельств инцидента в общественном туалете парка в Шиханах Саратовской области с участием несовершеннолетних. Соответствующее поручение дал прокурор региона Сергей Филипенко, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, инцидент произошел 30 июня этого года. Камера видеонаблюдения зафиксировала хулиганские действия девочек-подростков в общественном туалете парка в Шиханах. Правоохранительные органы приступили к процессуальной проверке по данному факту, установили участников инцидента.

По информации ИА «Регион 64», туалет в парке «Я — Патриот!» изуродовали шестеро подростков, включая девочек и мальчиков. Они вырвали краны, затопили пол водой, выбросили в озеро ершики для унитаза, а также засунули в него полку для туалетных принадлежностей.

Павел Фролов