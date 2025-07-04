Нижегородская мэрия не отказывается от планов строительства здания для школы 120

Администрация Нижнего Новгорода рассматривает возможность строительства нового здания школы №120. Об этом глава города Юрий Шалабаев сообщил, отвечая на вопросы сотрудников АО ПКО «Теплообменник», рассказали в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Работники задали вопрос о сотоянии здания школы, расположенной на улице Гончарова в Ленинском районе. Мэр ответил, что рассматривают вопрос о новом здании. Предположительные сроки его строительства не указаны.

Вопрос о новом здании для этой школы поднимают не первый год. Оно 1938 года постройки и рассчитано на 15 классов. В 2019 году износ составлял 66%, на тот момент для нового корпуса уже был сформирован земельный участок. В том же году депутаты гордумы направляли мэру, тогда еще Владимиру Панову, обращение о выделении денег на проектирование в размере 10-15 млн руб. Однако проектирование так и не начали.

В действующей программе комплексного развития социальной инфраструктуры города, рассчитанной до 2030 года, строительство школы №120 на 745 мест, запланировано на 2026-2028 годы.

Галина Шамберина