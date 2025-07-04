Во время урагана в Омске на женщину упал балкон

Во время урагана в Омске пострадал, как минимум, один человек. Портал NGS55 передает, что на женщину упал балкон. Порывы ветра в городе достигали 33 м/с.

Инцидент попал на видео. Женщина находилась на крыльце у входа в офис банка, в этот момент на нее упала балконная плита. Telegram-канал Baza пишет, что пострадавшая получила травму головы и закрытый перелом ключицы. Областная прокуратура сообщила о проведении проверки.

Мэр Омска Сергей Шелест написал в Telegram-канале, что из-за урагана в городе повалены деревья, подтоплены дороги, повреждены остановки общественного транспорта и линии электропередач. В поселке Амурском поврежден газопровод.