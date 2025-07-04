Средняя зарплата в Удмуртии превысила 71 тысячу рублей в январе-апреле

Средняя номинальная зарплата в Удмуртии в январе-апреле составила 71,6 тыс. руб., что на 20,3% больше при сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Удмуртстате. В реальном выражении зарплата увеличилась за это время на 8,3%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Оплата труда в удмуртских организациях по добыче полезных ископаемых выше средней на 38,1 тыс. руб., в области информации и связи — на 31 тыс. руб. Зарплата в гостиничном бизнесе и общественном питании региона, напротив, ниже среднего уровня на 31 тыс. руб.

По размеру средней зарплаты Удмуртия заняла 5-е место в ПФО. Лидером рейтинга является Татарстан, в котором показатель составил 81,6 тыс. руб.

В организациях Ижевска средняя зарплата составила 86,9 тыс. руб. Среди муниципальных округов самая высокая оплата труда зафиксирована в Воткинском районе (71,1 тыс. руб.), наименьшая — в Юкаменском (47 тыс. руб.).