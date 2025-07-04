Жители Гонконга боятся ехать в Японию из-за предсказания катаклизма в манге

Число приезжающих в Японию туристов из Гонконга резко сократилось в последние два месяца. Причиной этого стало предсказание некоего катаклизма, который якобы должен произойти в Японии 5 июля 2025 года. Несмотря на то, что предсказание было сделано в японском комиксе, в мае число приехавших из Гонконга туристов упало на 11%, до 193 тыс., сообщает Financial Times.

Предсказание было сделано во втором издании манги японской художницы Рё Тацуки «Будущее, которое я увидела», которое вышло в 2021 году. Как и в первом издании, опубликованном в 1999 году, автор описывает свои сны, и в некоторых случаях они сбывались. Так, например, она предсказала некое катастрофическое событие в марте 2011 года, и именно тогда в Японии произошло мощное землетрясение, унесшее жизни тысяч людей. Из-за нового предсказания госпожи Тацуки несколько жителей Гонконга даже ушли в горы, взяв припасы на две недели, и собираются там переждать возможную катастрофу, сообщает местное издание The Standard.

Как пишет FT, турагентства в Гонконге начали отмечать спад спроса на поездки в Японию еще в марте. Местные авиакомпании вынуждены были сократить число рейсов туда или вообще отменить в некоторых случаях. Между тем в Японии ожидается, что прошлогодний рекорд по количеству иностранных туристов (37 млн человек) будет побит.

Алена Миклашевская