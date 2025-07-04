В Ярославле поддержали установку мемориальной доски Высоцкому
В Ярославле 4 июля комиссия по размещению мемориальных досок поддержала предложение об установке памятной таблички о выступлении Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в муниципалитете.
Фото: Борис Палатник / Фонд В.С. Высоцкого
Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, мемориальную доску предложили установить на здании дворца спорта «Торпедо». Там 28 февраля 1979 года состоялся концерт певца.
Депутат Игорь Пятковский, участвовавший в заседании, рассказал, что представители инициативной группы предложили приурочить установку доски к 25 января, ко дню рождения Владимира Высоцкого.
Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому
Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте»
«Эта инициатива направлена на увековечение значимого события в культурной жизни города Ярославля и признание вклада Высоцкого в развитие музыкального и театрального искусства»,— написал господин Пятковский.