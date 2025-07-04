В Ярославле поддержали установку мемориальной доски Высоцкому

В Ярославле 4 июля комиссия по размещению мемориальных досок поддержала предложение об установке памятной таблички о выступлении Владимира Высоцкого. Об этом сообщили в муниципалитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Борис Палатник / Фонд В.С. Высоцкого Фото: Борис Палатник / Фонд В.С. Высоцкого

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, мемориальную доску предложили установить на здании дворца спорта «Торпедо». Там 28 февраля 1979 года состоялся концерт певца.

Депутат Игорь Пятковский, участвовавший в заседании, рассказал, что представители инициативной группы предложили приурочить установку доски к 25 января, ко дню рождения Владимира Высоцкого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому

Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте» Эскиз мемориальной доски Владимиру Высоцкому

Фото: Игорь Пятковский, страница «Вконтакте»

«Эта инициатива направлена на увековечение значимого события в культурной жизни города Ярославля и признание вклада Высоцкого в развитие музыкального и театрального искусства»,— написал господин Пятковский.

Алла Чижова