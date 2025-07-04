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Нижегородца оштрафовали за финансирование экстремистской организации

Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Автозаводского района, обвиненного в финансировании экстремистской организации по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По фабуле дела, фигурант три месяца переводил запрещенной организации деньги и являлся ее сторонником.

Приговором суда ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.

Владимир Зубарев