Нижегородца оштрафовали за финансирование экстремистской организации
Суд в Нижнем Новгороде рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Автозаводского района, обвиненного в финансировании экстремистской организации по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
По фабуле дела, фигурант три месяца переводил запрещенной организации деньги и являлся ее сторонником.
Приговором суда ему назначен штраф в размере 300 тыс. руб. Во время следствия он находился под подпиской о невыезде.