Коми-Пермяцкую больницу обязали оснастить фельдшерско-акушерские пункты медтехникой

Прокуратура выявила нарушения требований законодательства при реализации национального проекта «Здравоохранение» ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа». Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Как установила прокуратура, в 2024 году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в деревнях Шадрина и Кузьва были установлены фельдшерско-акушерские пункты (ФАП). Однако оснащение этих ФАП не соответствует нормативным требованиям. Так, на момент проверки в них отсутствовали термометры, наборы для проведения коникотомии, укладки для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также тонометр транспальпебральный для измерения внутриглазного давления и другое оборудование.

Прокуратура обратилась в Кудымкарский суд Пермского края с исковым заявлением о возложении на ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа» обязанности оснастить фельдшерско-акушерские пункты необходимым медицинским оборудованием. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.