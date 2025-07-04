В Самарской области признали живым считавшегося мертвым пьяного водителя
Прокуратура Исаклинского района, изучая материалы уголовного дела местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, обнаружила актовую запись о смерти подозреваемого.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
Как сообщили в надзорном ведомстве, в сентябре 2023 года правоохранители на принадлежащей подозреваемому даче обнаружили труп мужчины без документов. Впоследствии труп идентифицировали как собственника дачи и выдали свидетельство о смерти.
«Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что подозреваемый фактически жив»,— заявили в надзорном ведомстве.
Прокурор района обратился в суд с иском о признании свидетельства о смерти 40-летнего местного жителя недействительным. Суд этот иск удовлетворил.