В Самарской области признали живым считавшегося мертвым пьяного водителя

Прокуратура Исаклинского района, изучая материалы уголовного дела местного жителя, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, обнаружила актовую запись о смерти подозреваемого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как сообщили в надзорном ведомстве, в сентябре 2023 года правоохранители на принадлежащей подозреваемому даче обнаружили труп мужчины без документов. Впоследствии труп идентифицировали как собственника дачи и выдали свидетельство о смерти.

«Однако в ходе прокурорской проверки было установлено, что подозреваемый фактически жив»,— заявили в надзорном ведомстве.

Прокурор района обратился в суд с иском о признании свидетельства о смерти 40-летнего местного жителя недействительным. Суд этот иск удовлетворил.

Алексей Алексеев