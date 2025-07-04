Из Самарской области экспортировали 60,1 тысячу тонн зерновых и зернобобовых в 16 стран

С 1 января по 3 июля 2025 года из Самарской области сельхозтоваропроизводители направили на внешний рынок 60,1 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки в 16 стран. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В ведомстве уточняют, что экспорт зерновых и зернобобовых составил 35,6 тыс. тонн, продуктов переработки зерна — 24,5 тыс. тонн.

К основным направлениям экспорта относятся Беларусь (10,4 тыс. тонн), Азербайджан (8,3 тыс. тонн — пшеница, нут, чечевица), Турция (8,3 тыс. тонн — пшеница, нут) и Китай (4,1 тыс. тонн гороха).

В управлении Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям отмечают, что все отгруженные партии проверены на соответствие требованиям стран-импортеров, оформлены фитосанитарные сертификаты.

Руфия Кутляева