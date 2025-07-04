В Оренбуржье на шесть часов объявлялась угроза атаки БПЛА

Угроза атаки вражеской беспилотной авиации была объявлена в Оренбуржье в утром в пятницу, 4 июля, в 8:39 (MSK+1). Ее отменили в 14:38. Об этом сообщает врио губернатора Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В этот период аэропорт Оренбурга продолжал работать в штатном режиме. Ограничения на прием и выпуск самолетов не вводились. Также в небе над регионом не было зафиксировано вражеских беспилотников.

В соседней с Оренбуржьем Самарской области в пятницу также объявлялась аналогичная тревога. Аэропорт временно приостанавливал работу (в настоящее время она возобновлена). На территории области сбит один беспилотник.

Георгий Портнов