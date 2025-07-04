Под Саратовом возбудили дело в отношении полицейского за превышение полномочий

В Балакове Саратовской области по материалам регионального УФСБ следствие возбудило в отношении сотрудника полиции уголовное дело о превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно предварительным сведениям, в январе этого года фигурант задержал и доставил в отдел полиции четверых иностранцев, чтобы установить их личности и проверить законность пребывания в России. Проверка показала, что граждане иностранного государства нарушили сроки пребывания в стране, при них не было документов, подтверждающих законность их нахождения в РФ.

По итогам проверочных мероприятий фигурант не стал принимать меры по привлечению иностранцев к административной ответственности. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Иностранных граждан привлекли к ответственности в соответствии с законом и выдворили из России.

Павел Фролов