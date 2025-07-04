Жителя Самары подозревают в незаконном получении на протяжении 11 лет пенсии по инвалидности

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в мошенничестве при получении выплат, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили сегодня в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным следствия, не позднее 2014 года подозреваемый обратился в пенсионный фонд, предоставив документы, содержащие сведения о признании его инвалидом. Ему установили ежемесячную денежную выплату. В итоге он получил с 2014 года по 2025 год более 1 млн 678 тыс. руб.

«В настоящее время установлено, что документы, на основании которых установлена инвалидность, содержат признаки подделки»,— заявили в следственном управлении.

Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Алексей Алексеев