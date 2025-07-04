Банк России выпустит памятную монету к 50-летию Нового Уренгоя

Банк России 7 июля выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 руб. «50-летие основания г. Новый Уренгой» из серии «Города», сообщили в пресс-службе Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Монета, посвященная пятидесятилетию города Новый Уренгой

Фото: Пресс-служба Банка России Монета, посвященная пятидесятилетию города Новый Уренгой

Фото: Пресс-служба Банка России

Монета изготовлена из серебра 925 пробы, имеет форму круга диаметром 39 мм и массу драгоценного металла в чистоте 31,1 г. На лицевой стороне монеты изображен государственный герб Российской Федерации, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты «3 рубля», дата «2025 г.», обозначение металла, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение стелы на фоне изображения буровых работ на фоне буровой установки, рельефная надпись «50 лет» и национальный орнамент.

Монета изготовлена качеством «пруф» и имеет рифленую боковую поверхность. Тираж монеты составит 3 тыс. штук и будет являться законным средством наличного платежа на территории РФ.

Новый Уренгой — первый по величине город Ямало-Ненецкого автономного округа и его индустриальный центр. Город основан в 1975 году, его начали строить одновременно с освоением Уренгойского газового месторождения, на момент открытия оно было крупнейшим в мире. Постоянное население — 106 890 человек.

Полина Щуцкая