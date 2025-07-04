В Астраханской области прокуратура защитила права участника СВО на соцвыплаты

В Астраханской области прокуратура через суд добилась защиты прав участника СВО на получение мер соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки по обращению участника СВО прокуратура выяснила, что в прошлом году он заключил еще один контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы, а затем обратился в ГКУ АО «Центр социальной поддержки населения ЗАТО г. Знаменск», чтобы ему назначили единовременную региональную выплату в размере 75 тыс. руб. При этом государственный орган отказал мужчине в выплате.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура ЗАТО г. Знаменск обратилась с иском в Ахтубинский районный суд, который удовлетворил требование в интересах участника СВО. Надзорное ведомство проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов