Air France-KLM станет мажоритарным акционером скандинавской SAS

Air France-KLM намерена стать мажоритарным акционером Scandinavian Airlines (SAS). Компания сообщила, что планирует нарастить свою долю в скандинавском перевозчике c 19,9% до 60,5%.

Увеличение доли в SAS будет осуществлено через покупку акций скандинавской авиакомпании у инвестфондов Castlelake и Lind Invest. Правительство Дании сохранит свою долю в 26,4% и места в совете директоров.

SAS Group подала на банкротство в США в июле 2022 года. Тогда же владельцами компании стали Air France-KLM, правительство Дании, Castlelake и Lind Invest. Франко-нидерландский перевозчик инвестировал $144,5 млн в покупку первоначальной доли в SAS, а также получил возможность получить контрольный пакет акций минимум через два года при соблюдении определенных условий.

Кирилл Сарханянц