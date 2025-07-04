Подростков из Оренбуржья внесли в список экстремистов и террористов
Росфинмониторинг внес 14-летнего подростка из Оренбурга Амира Шагатова в список экстремистов и террористов. Информация об этом появилась на сайте ведомства.
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
Одновременно с Амиром Шагатовым в перечень Росфинмониторинга внесены 15-летний оренбуржец Тимофей Лубенец и 17-летний Вадим Тукашев из Соль-Илецкого района Оренбургской области. О том, что инкриминируется подросткам из Оренбуржья, силовики не сообщают.