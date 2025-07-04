«Т Плюс» выполнила 35% гидравлических испытаний теплосетей в Перми

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» завершили 35% от плана гидравлических испытаний теплосетей в Перми. В настоящее время профилактика проводится для 685 многоквартирных домов и 96 социальных объектов – детсадов, школ, больниц и поликлиник. Все работы выполняются по графику.

Обязательная проверка трубопроводов отопления и горячего водоснабжения на плотность и прочность проводится в рамках подготовки к отопительному сезону 2025/26. Это необходимо, чтобы обеспечить надёжную работу коммуникаций в период осенне-зимнего максимума нагрузок. На следующей неделе профилактика начнётся в микрорайонах Гайва, Новоплоский, а также центральной части краевой столицы.

Всего в ходе межсезонной подготовки энергетики «Т Плюс» проведут подготовку 2056 км теплосетей. Подключение горячей воды после завершения проверки контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Также уточнить данные можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания». В случае, если после завершения гидравлических испытаний подача горячей воды в Вашей квартире не возобновилась, об этом необходимо сообщить в организацию, обслуживающую Ваш дом. Также жители могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8(342)259-39-98 и на специализированный портал https://tss.tplusgroup.ru.

«Гидравлические испытания проводятся поэтапно во всех районах города Перми по графику. Технологический процесс предусматривает проверку участка трубопроводов, устранение выявленных повреждений и переход на следующий отрезок теплосети. Просим горожан проявить понимание. Энергетики прикладывают максимум усилий для завершения всех работ», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.

Гидравлические испытания 07.07.2025-11.07.2025

ул. Автозаводская, 4, 9а, 14, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 24;

ул. Ласьвинская, 15, 19, 21, 21а, 22;

ул. Маршала Рыбалко, 1а, 3, 4, 5а, 6, 8, 9а, 12, 12а, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 21, 23;

ул. М. Федосеева, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 27;

ул. Ф. Худанина, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13а, 15, 18, 22;

ул. Чистопольская, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 18а, 20;

ул. Закамская, 3, 3а, 5, 3/2, 5/2, 9а.

Гидравлические испытания 07.07.2025-21.07.2025

ул. Н. Краснова, 10, 14, 16а, 18;

ул. А. Пушкина, 26, 28, 28а, 42, 44, 44а, 50, 64;

ул. Малая Ямская, 2, 2а, 5а, 9, 9а, 10;

ул. Газеты «Звезда», 38б;

ул. Сибирская, 24, 26, 30, 30а, 32, 35а, 35д, 37, 47, 47а, 49;

ул. 25 Октября, 37, 38, 38а, 40а, 42, 43, 45, 47;

ул. Революции, 21а, 21б, 21в;

ул. М. Горького, 45, 47а, 49, 51, 54, 58, 60, 64, 64/1;

ул. И. Малышева, 3;

ул. Н. Островского, 49, 51, 53, 55;

ул. А. Луначарского, 62б, 66, 69/31, 75, 77а;

ул. Газеты «Звезда», 27, 31а, 31б, 38б;

ул. Екатерининская, 67, 69, 71, 75;

проспект Комсомольский, 29, 31а, 33, 34а, 34б, 36, 40;

ул. В. Куйбышева, 36, 38, 39, 46;

ул. А. Пушкина, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 35, 35а, 37, 42, 44, 44а, 50, 64, 71, 83, 85;

ул. Гремячий лог, 1;

ул. Д. Писарева, 1, 1а, 2а, 25, 25б, 27а, 28, 29в, 29б, 30, 31а, 32, 33, 34, 35, 45, 49, 53, 55, 56б, 56г, 59;

ул. Воркутинская, 88;

ул. Бирская, 3, 4;

ул. Гайвинская, 82, 99, 105, 107;

ул. Мелитопольская, 1;

ул. Д. Карбышева, 6, 41, 42, 44, 46, 47а, 47б, 48, 49а, 50, 52;

ул. Ново-Гайвинская, 82;

ул. Академика Вильямса, 20/1, 20/2, 20/3, 37б, 39, 39б;

ул. И. Репина, 6, 8, 10, 10а, 12, 20, 20а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 66, 68, 69, 70, 70а, 76а, 103, 104, 115, 120;

ул. Звенигородская, 2, 3, 11;

переулок 1-й Дубровский, 5, 7;

переулок 2-й Дубровский, 6, 8;

ул. Лобвинская, 33, 42, 42а;

ул. Кабельщиков, 12, 23, 89а, 93, 95, 99;

ул. Маршала Толбухина, 15, 17, 23;

ул. Коспашская, 17;

ул. Янаульская, 14, 18, 34, 36, 38;

ул. Усадебная, 55;

ул. Васнецова, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Луговского, 3, 134, 136, 140;

ул. Севанская, 2;

ул. 13-я линия, 10, 10б, 12;

ул. 10-я линия, 15

ул. Краснослудская, 8, 9, 13, 17;

ул. А. Лянгасова, 67, 67а, 69.

Гидравлические испытания 08.07.2025-22.07.2025

проспект Декабристов, 12а, 16, 18;

ул. А. Карпинского, 51, 51а, 57, 57а, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 75б, 77, 77б;

ул. Самолётная, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56;

ул. Сивкова, 1, 1а, 2, 3, 3б, 5;

ул. Стахановская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7а;

ул. Спартаковская, 1, 4, 7, 8, 14;

ул. Л. Толстого, 2, 6;

ул. Д. Левченко, 31;

ул. Малая, 1, 3, 6;

ул. Танкистов 35, 37.

Гидравлические испытания 09.07.2025-23.07.2025

ул. В. Белинского, 51а, 53, 53а, 57, 59, 61;

ул. 1-я Красноармейская, 50, 52, 54, 56а, 58а;

ул. Пионерская, 12, 15;

ул. Краснофлотская, 25, 28/1, 28/2, 29, 29а, 30а, 30б, 31, 32, 33, 33а, 35/1, 36, 38, 40, 40а;

ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 83, 87, 89, 89а, 93, 93а;

ул. П. Осипенко, 45, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 56, 57, 57а, 59, 61;

ул. Г. Седова, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17;

ул. Газеты «Звезда», 73, 75, 79;

ул. Г. Успенского, 8, 22, 28;

ул. П. Соловьёва, 15;

ул. П. Нестерова, 18;

ул. В. Елькина, 4а, 6, 7, 8, 8а, 14, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

проспект Комсомольский, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 70а, 72;

ул. Е. Ярославского, 10, 10а, 10б, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 26;

ул. Вижайская, 15, 19а;

ул. А. Лодыгина, 1, 1а, 2, 3, 3а, 5а, 5, 7, 9, 12, 14, 22, 29, 31, 33, 35;

ул. В. Куйбышева, 65/1, 67, 67/1, 68, 68а, 69, 69/1, 70, 71, 71/1, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 79а, 80, 80а, 80б, 80/3, 82/1, 87, 89, 89а, 93, 93а, 118б, 140, 140а, 143, 145, 147;

ул. Сергинская, 7;

ул. Хлебозаводская, 22;

ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 17в, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;

ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29;

ул. Космонавта Леонова, 51.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в пяти городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском и Лысьве, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О Группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением группы «Т Плюс» находится 53 электростанции, 496 котельных и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,5 ГВт, тепловая мощность – 52,5 тыс. Гкал/ч.

Пермский филиал ПАО «Т Плюс»