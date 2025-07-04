В переговорной группе рассказали об обмене тяжелораненых между РФ и Украиной

В рамках сегодняшнего обмена военнопленными Россия и Украина провели в том числе санитарный обмен, сообщают источники ТАСС, «РИА Новости», «Интерфакса» и РБК.

«Сегодня также состоялся очередной этап бессрочных санитарных обменов ранеными»,— заявил собеседник «РИА Новости».

Во время второго раунда переговоров в июне стороны договорились об обмене тяжелораненых и военнослужащих в возрасте до 25 лет по формуле «всех на всех». 16 июня помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, сообщал, что стороны наладили санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Эти обмены носят бессрочный характер.

В течение прошлого месяца Россия и Украина несколько раз сообщали о санитарных и «паритетных» обменах пленными. Сколько военнослужащих были обменяны обеими сторонами — неизвестно.

Полина Мотызлевская