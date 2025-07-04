В Саратовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве на 2,3 млн рублей

Базарно-Карабулакский районный суд Саратовской области рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 2,3 млн руб. (чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) в отношении директора муниципального учреждения и руководителя входящего в него структурного подразделения. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с марта 2018 года по декабрь 2023 года фигуранты начисляли своим подчиненным стимулирующие выплаты. Далее последние передавали руководителям часть из выплаченных денег в виду того, что начальство говорило о якобы необходимости тратить средства на нужды учреждения. В общей сложности было похищено более 2,3 млн руб.

Прокуратура Новобурасского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов