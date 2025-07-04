В Забайкалье отменен режим ЧС из-за сокращения лесных пожаров

В Забайкальском крае отменен режим чрезвычайной ситуации, который вводили из-за лесных пожаров, сообщили «РИА Новости» в региональном минприроды. Режим ЧС действовал с 7 апреля. За это время в регионе потушили 694 пожара. Накануне в МЧС сообщали о сокращении числа пожаров в 55 раз с начала лета.

«Огнем пройдено свыше 2,7 млн гектаров. На сегодняшний день практически все они потушены»,— заявили в пресс-службе ведомства.

30 июня забайкальское минприроды сообщало, что в регионе действует 33 лесных пожара на площади 250 тыс. гектаров. Губернатор Александр Осипов в тот же день сообщил о локализации в Хилокском округе самого масштабного в регионе пожара на площади 220 тыс. га. Правительство региона на прошлой неделе представляло данные, согласно которым с 2 по 25 июня число действующих лесных пожаров в регионе сократилось более чем в три раза. 3 июля МЧС сообщило о «значительном» сокращении площади лесных пожаров до 17 тыс. гектаров (в 55 раз меньше, чем в начале июня).

Полина Мотызлевская