Житель Самарской области осужден за перевозку боеприпасов

В Кинельском районе вынесен приговор 42-летнему местному жителю. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, перевозка и ношение боеприпасов», сообщили в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что в феврале 2024 года мужчина, находясь в рабочей командировке в Ямало-Ненецком округе, случайно нашел 18 охотничьих патронов. Он решил привезти их к себе домой в поселок Алексеевка.

Однако в Самарской области автомобиль мужчины был остановлен сотрудниками ДПС, которые при досмотре обнаружили боеприпасы.

«Проведенное экспертное исследование показало, что патроны являются пригодными для стрельбы»,— пояснили в надзорном ведомстве.

В итоге суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ сроком на три года с удержанием 10% из заработной платы.

Алексей Алексеев