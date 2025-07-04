В Кумертау отремонтируют привокзальную площадь за 9 млн рублей

Администрация Кумертау направит на благоустройство привокзальной площади железнодорожного вокзала около 9 млн руб. Из них 8,4 млн руб. оплатит федеральный бюджет, 170 тыс. руб. — республиканский и 448 тыс. руб. — городской. Конкурс по отбору подрядчика назначен на 28 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок. Заявки на участие в нем будут принимать до 23 июля.

Ремонт необходимо провести до ноября. Подрядчик должен спилить деревья, заменить асфальт, бортовые камни на тротуарах, провести наружное освещение и видеонаблюдение, разбить газон, установить контейнерную площадку и малые архитектурные формы: скамейки и урны.

Майя Иванова