СМИ: два жителя Курской области вернулись в РФ при обмене пленными с Украиной

В рамках сегодняшнего обмена военнопленными между Россией и Украиной на российскую территорию вернулись также два жителя Курской области. Об этом сообщают источники «РИА Новости», ТАСС, «Интерфакса» и телеканала «Звезда».

23 мая в рамках обмена пленными по формуле «1000 на 1000» в Россию из Сум эвакуировали 20 мирных жителей Курской области. Позднее стало известно о еще шести вернувшихся жителях, содержавшихся в СИЗО в качестве военнопленных. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поясняла, что речь идет о тех, кто оказал «сопротивление входящим нацистским войскам».

Спустя несколько дней госпожа Москалькова сообщила, что в качестве военнопленных Украина удерживает еще 13 жителей Курской области. Входят ли они в общее число удерживаемых украинской стороной — она не уточняла. 24 июня омбудсмен представила данные: всего в Россию удалось вернуть 132 жителя региона, в Сумской области Украины находятся еще 32 человека.

Полина Мотызлевская