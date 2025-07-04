Аутентичный антигерой

Скончался 67-летний Майкл Мэдсен — актер не одной сотни ролей, более всего запомнившийся гротескными персонажами, которых он сыграл в фильмах Квентина Тарантино. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

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Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Майкл Мэдсен

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Мэдсен вырос в семье разведенных родителей, подростком попал под влияние криминальной среды. Но сумел вырваться — пошел работать пожарным, автомехаником, маляром, санитаром, ночным сторожем в зоопарке. Его жизнь изменила театральная постановка по роману Джона Стейнбека «О мышах и людях» в чикагском театре Steppenwolf. Игравший главную роль Джон Малкович стал ментором Мэдсена и помог ему войти в профессию.

Он начал сниматься в кино — преимущественно в эпизодах.

Его фильмография, по разным данным, насчитывает не то 170, не то все 350 названий.

Из раннего периода самой заметной лентой из тех, где снялся Мэдсен, стала «Тельма и Луиза» (1991). Чуть позже были «Побег» (1994) с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер и «Донни Браско» (1997), где его партнерами оказались Аль Пачино и Джонни Депп. И он выдержал это обязывающее соседство.

Решающим поворотным пунктом в карьере стала встреча актера с Квентином Тарантино, который пригласил Мэдсена в свою дебютную картину «Бешеные псы». Роль мистера Блондина, также известного как Вик Вега, прославила его на весь мир. Особенно сцена, где он отрезает ухо герою Тима Рота. Мэдсен с его невозмутимой суровой харизмой, с интенсивным эффектом присутствия в кадре идеально вписался в пронизанный жестоким юмором, безумием и цинизмом мир молодого Тарантино. Однако он не был записным злодеем; иногда на лице актера вспыхивала неожиданная улыбка, и оно из зловещего вдруг становилось добродушным.

Приступая к «Криминальному чтиву», Тарантино собирался вернуть в него колоритнейшего мистера Блондина, хотя тот и был убит в предыдущей картине. Но Мэдсен в тот момент оказался занят на других съемках. И тогда появился новый персонаж: брат Вика — Винсент Вега, которого блистательно сыграл Джон Траволта. Сам Мэдсен позже жалел, что не снялся в «Криминальном чтиве». Жалели и его поклонники; под их влиянием Тарантино даже стал разрабатывать идею соединить в одном фильме Винсента и Вика, но оба актера к тому времени уже заметно постарели, и проект не был реализован. Зато Мэдсен снялся у Тарантино в фильмах «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды в Голливуде». И во всех этих ролях был предельно аутентичным героем — точнее, антигероем.

Амплуа «плохого парня» приклеилось к нему с самого начала.

Еще в период, когда он играл в театре, Мэдсен говорил: «На сцене я бы оставлял внутренних демонов, а в жизни окружал себя ангелами».

Нельзя сказать, что это получилось в полной мере. Актера сопровождали скандалы с вмешательством полиции, нестабильными были его отношения с близкими. В последний год жизни он страдал от депрессии после самоубийства сына. Предварительной причиной смерти Майкла Мэдсена считают внезапную остановку сердца.

Его актерские успехи тоже не были ровными. Он порой не брезговал низкопробными фильмами, соглашался на случайные эпизодические роли (в том числе и у российских постановщиков), где в основном эксплуатировалась его внешность и тиражировался знакомый типаж. И все же это была сложная, глубокая и неординарная творческая натура.

Из-под пера Мэдсена вышло восемь сборников поэзии, было издано даже полное собрание его стихов.

Их высоко ценили друзья актера — Дэвид Кэррадайн, Харви Кейтель, Крис Пенн и Деннис Хоппер. Последний считал, что по остроумию поэзия Мэдсена превосходит вдохновлявших ее авторов — Джека Керуака и Чарльза Буковски.

Мэдсен также издал альбом фоторабот, активно участвовал в озвучивании компьютерных игр и анимированных комиксов Marvel. Он протянул нить преемственности от эпохи битников и молодежных протестов 1970-х до сегодняшних дней, наполненных новейшими турбуленциями.

Андрей Плахов