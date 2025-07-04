Ежемесячная плата за вывоз мусора в Удмуртии вырастет летом на 10%

Ежемесячная плата за вывоз отходов в Удмуртии вырастет на 10% этим летом, до 133,3 и 128,8 руб. с человека для жильцов многоквартирных и частных домов соответственно, сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство». Обновленные суммы придут в августе в квитанциях за июль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО «Спецавтохозяйство» Фото: ООО «Спецавтохозяйство»

Напомним, с 1 июля в Удмуртии, как и в других регионах РФ, индексируются тарифы на коммунальные услуги. Максимальный рост платы составит от 10,7 до 15% за исключением Глазова, Увы и Ижевска. Для 99 домов столицы Удмуртии тарифы повысятся на 38%, при этом они получают субсидии на отопление и горячее водоснабжение. В остальных домах Ижевска рост не превысит 15%.