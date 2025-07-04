В Ярославской области изменили выплаты за победы в спортивных соревнованиях

В Ярославской области утвердили новый порядок и размер дополнительного материального обеспечения спортсменов и тренеров в связи с победами в соревнованиях. Постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская спортсменка Анастасия Галашина, призёр Олимпийских игр

Фото: Олимпийский комитет России Ярославская спортсменка Анастасия Галашина, призёр Олимпийских игр

Фото: Олимпийский комитет России

Выплаты были введены в 2011 году, после чего неоднократно изменялись. К выплатам за победы в Олимпийских и Паралимпийских играх добавилась выплата победителям Сурдлимпийских игр (спортивные соревнования людей с нарушениями слуха). Размер самих выплат останется прежним — 500, 400 и 300 тыс. руб. в зависимости от занятого места. В новом постановлении отсутствует выплата за участие в играх в размере 100 тыс. руб. Значительно вырастают выплаты для тренеров: со 100 до 250 тыс. руб. за первое место, с 70 до 200 тыс. руб. за второе место, с 50 до 150 тыс. руб. за третье место, при этом также отсутствует выплата за участие.

За первое место на чемпионате мира ярославский спортсмен получит 300 тыс. руб., за второе — 250 тыс. руб., за третье — 200 тыс. руб. Его тренера вознаградят только за первое место выплатой в 150 тыс. руб.

За первое место на Кубке мира (финал), чемпионате Европы, чемпионате Азии, Всемирной Универсиаде, Кубке Европы (финал), Кубке Азии (финал) спортсмену заплатят 150 тыс. руб., за второе и третье место — 120 и 100 тыс. руб. соответственно. В этом случае тренер также получает выплату лишь за первое место — 75 тыс. руб.

За победу на этапе Кубка мира, во Всемирных играх паралимпийцев, на первенстве мира, первенстве Европы, первенстве Азии спортсмен получит 100 тыс. руб., за второе и третье место — 80 и 70 тыс. руб. соответственно. Тренер, если его ученик победит, получит 50 тыс. руб.

Размер выплат за победу во всероссийских соревнованиях значительно ниже. Так, за первое место на Чемпионате России спортсмен получит 60 тыс. руб., а его тренер — 30 тыс. руб. За второе и третье место участнику соревнований предполагается выплата 55 или 50 тыс. руб., тренеру выплата не предусмотрена.

Аналогичная ситуация и при победе в Первенстве России, финале Кубка России: спортсмену за первое, второе и третье место — 40, 35 и 30 тыс. руб. соответственно. Тренеру только за первое место полагается выплата в 20 тыс. руб.

Для получения областной выплаты спортсмен и тренер должны быть зарегистрированы в Ярославской области. Деньги на выплаты будут выделяться из областного бюджета. Решение о назначении принимает областное министерство спорта.

Алла Чижова