Генерального директора ММК наградили медалью «Трудовая доблесть Южного Урала»

Генеральный директор ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» Павел Шиляев получил медаль «Трудовая доблесть Южного Урала». Соответствующее постановление подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба ММК.

Павла Шиляева удостоили награды за развитие отечественной металлургической промышленности, обеспечение конкурентоспособности российской металлопродукции на мировом рынке, повышение инвестиционной активности в стране и решение важных социальных вопросов.

Господин Шиляев устроился на комбинат инженером в 1993 году. В 2014 году его назначили генеральным директором компании. Как отмечает пресс-служба организации, руководство Павла Шиляева позволило ММК выпускать продукцию, в которой нуждаются многие смежные отрасли экономики. На предприятии реализуется программа по обновлению мощностей, в работу внедряются передовые научно-технические разработки, в том числе связанные с цифровизацией и роботизацией производства. Кроме того, генеральный директор лично курирует проект трансформации культуры безопасности и охраны труда на заводах и контролирует выполнение природоохранных мероприятий.