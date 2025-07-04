В Орске с работодателя взыскали 1 млн рублей в пользу работника, упавшего с пяти метров

Суд взыскал с работодателя в пользу травмированного работника компенсацию причиненного морального вреда, а также недополученный заработок за период временной нетрудоспособности и расходы на лечение. Сумма взыскания составила 1 млн руб. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, сотрудник предприятия во время трудовой деятельности упал на бетонный пол отстойника с высоты пять м. Произошло это из-за необеспечения «контроля за производственным процессом со стороны руководителя и ответственного специалиста». Также отсутствовал схематический план с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, технических средств организации безопасного маршрута движения.

Работник получил перелом руки и позвоночника. После этого он обратился в прокуратуру Ленинского района Орска, где рассмотрели доводы обращения о получении телесных повреждений в результате несчастного случая на производстве. По результатам рассмотрения материалов, прокурор обратился суд.

Руфия Кутляева