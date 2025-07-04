Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бывшего главврача Сергачской ЦРБ подозревают в растрате 127 тысяч рублей

В отношении бывшего главного врача Сергачской центральной районной больницы (ЦРБ) возбудили дело о растрате по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по Нижегородской области 4 июля 2025 года.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Как полагает следствие, с июля 2024 по февраль 2025 года врач заправлял автомобиль своей родственницы по топливной карте учреждения. Ущерб от его действий оценен в 127 тыс. руб. Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Галина Шамберина