Заполнение германских газохранилищ на минимуме за четыре года

Германские газохранилища заполнены лишь на 51,3%. Об этом свидетельствуют данные на 2 июля компании Gas Infrastructure Europe, которая занимается мониторингом количества газа в хранилищах. Как отмечает германская газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), это минимальное заполнение хранилищ на начало июля по меньшей мере за последние четыре года. Так, 2 июля 2022 года (тогда власти Германии и местные энергетические компании заявляли о кризисе из-за сокращения поставок газа из России) хранилища были заполнены на 61,8%. В следующие два года уровень заполнения был еще выше: 80,7% в 2023-м и 82,2% в 2024-м.

По данным FAZ, в июле 2025 года заполнение некоторых хранилищ находится ниже среднего уровня: например, крупнейшее в Германии газохранилище в городе Реден заполнено лишь на 2,3%. При этом германские власти не видят в таком низком уровне запасов повода для беспокойства — министр экономики Катерина Райхе, например, заявляла, что цены стабилизировались, а безопасность поставок обеспечена. Как пишет FAZ, другие должностные лица также отмечают «безопасность поставок» благодаря строительству терминалов СПГ в Германии и диверсификации источников импорта.

«В последний раз, когда они были так пусты, начался газовый кризис. Сейчас до этого еще далеко. Но в сочетании с огромной зависимостью наших поставок газа от нескольких норвежских газопроводов это однозначно причина для беспокойства»,— считает Фолькер Квашнинг, профессор Берлинского института техники и экономики, изучающий возобновляемую энергетику.

Яна Рождественская