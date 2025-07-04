Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме

В аэропорту Большое Савино отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Пермский аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда около часа. Введенный ранее режим беспилотной опасности пока продолжает действовать.

Ограничения в аэропорту Перми были введены после попытки атаки БПЛА на объекты в Удмуртии. Сегодня утром глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что над территорией региона ПВО сбило три беспилотника.