обновлено 13:17
Аэропорт Перми возобновил работу в штатном режиме
В аэропорту Большое Савино отменили ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.
Фото: telegram-канал аэропорта Перми
Пермский аэропорт не принимал и не отправлял воздушные суда около часа. Введенный ранее режим беспилотной опасности пока продолжает действовать.
Ограничения в аэропорту Перми были введены после попытки атаки БПЛА на объекты в Удмуртии. Сегодня утром глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что над территорией региона ПВО сбило три беспилотника.