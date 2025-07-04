Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, с чем связано вымывание предложения в столичных новостройках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

За год только в готовых новых домах вырос объем предложения на первичном рынке Москвы в старых ее границах. Но доля лотов, готовых к передаче покупателям, все еще меньше, чем у квартир в девелоперских проектах на этапе строительства, посчитали специалисты компаний «Метриум» и Optima Development. А больше всего готовых новостроек представлено на севере города.

По данным экспертов, в экспозиции первичного рынка сейчас насчитывается более 47,5 тыс. квартир и апартаментов. За год их стало немного меньше — минус 2%. Но теперь реже выводят в реализацию новые проекты, особенно заметной такая динамика была в первом полугодии текущего года. Хотя у ряда застройщиков есть резервы для расширения экспозиции в существующих масштабных комплексах. Поэтому, отмечают брокеры, процесс вымывания предложения не носит критический характер. Новые готовые квартиры от застройщиков можно назвать дефицитным продуктом, так как значительная часть предложения в проектах первичного сегмента раскупается до ввода домов по договорам долевого участия, а спрос на них есть.

В разрезе округов по предложению в готовых новостройках лидирует Северный — здесь почти 1,2 тыс. За год за счет ввода ряда проектов объем экспозиции в этом округе подрос почти вдвое. Значительный прирост предложения готовых новостроек на севере Москвы, как полагают эксперты, обусловлен масштабным характером некоторых местных жилых комплексов. На востоке города — чуть менее 1 тыс. первичных квартир и апартаментов в домах, введенных в эксплуатацию. На третьем месте Западный округ — на его территории более 850 готовых новых лотов.

Светлана Бардина