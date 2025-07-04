Осужденной за обман дольщиков главе стройфирмы заменили условный срок реальным

Томский облсуд по апелляционному представлению прокуратуры ужесточил приговор директору ООО «РСК-Строй», похитившей у дольщиков почти 20 млн руб.: три года условного срока заменили на три года реального. Предпринимательницу взяли под стражу в зале суда, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

По материалам дела, с 2015-го по 2019 годы директор ООО «РСК-Строй» заключила с 13 семьями договоры на участие в строительстве многоквартирного жилого дома в поселке Ключи Томского района. Получив почти 20 млн руб., она, считает следствие, не собиралась выполнять свои обязательства. Некоторым из клиентов она уступила по договорам другое недостроенное жилье, а с другими вовсе не выходила на связь.

В декабре 2023 года Советский райсуд Томска признал предпринимательницу виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и назначил ей три года условно с аналогичным испытательным сроком. Посчитав наказание слишком мягким, прокуратура оспорила решение. В апелляционном представлении гособвинитель указал, что от действий обвиняемой пострадали более 30 человек, включая 12 детей, дольщики потеряли свои накопления, выплаты по федеральной программе улучшения жилищных условий и средства маткапитала.

Илья Николаев