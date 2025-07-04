Аэропорты Перми и Ижевска возобновили работу

В аэропортах Перми и Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Воздушная гавань Перми была закрыта чуть более часа, Ижевска — почти четыре часа. Ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

На территории обоих регионов продолжает действовать режим беспилотной опасности. Сегодня утром глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял о трех сбитых беспилотниках над республикой. В Пермском крае об уничтожении БПЛА не сообщалось.