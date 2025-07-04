В Самарской области возбудили дело об угрозе ножом и нападении на женщину с ребенком
В Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с использованием предметов в качестве оружия) по факту нападения мужчины на женщину и ее несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СКР.
Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ
По информации ведомства, в соцмедиа найдена публикация, в которой сообщается о конфликте между мужчиной и женщиной в мае 2025 года. В результате конфликта мужчина стал угрожать ножом и напал на женщину и ее сына.
В рамках уголовного дела проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего.