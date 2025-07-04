В небе над Башкирией замечен беспилотник

Возле Нефтекамска замечен беспилотный летательный аппарат, сообщила в соцсетях пресс-служба городской администрации. Беспилотник, говорится в публикации, пролетел вдоль границы Башкирии в сторону Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

Экстренные службы «оперативно отработали ситуацию», отчиталась пресс-служба.

Утром в Удмуртии был объявлен режим «беспилотной опасности», авиакомпания «Ижавиа» объявила о приостановке вылетов и посадок в аэропорту Ижевска. Кроме того, перестал работать общественный транспорт. Позже Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА самолетного типа в Удмуртии.

Идэль Гумеров