Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В небе над Башкирией замечен беспилотник

Возле Нефтекамска замечен беспилотный летательный аппарат, сообщила в соцсетях пресс-служба городской администрации. Беспилотник, говорится в публикации, пролетел вдоль границы Башкирии в сторону Удмуртии.

Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

Фото: Александр Никольский, Коммерсантъ

Экстренные службы «оперативно отработали ситуацию», отчиталась пресс-служба.

Утром в Удмуртии был объявлен режим «беспилотной опасности», авиакомпания «Ижавиа» объявила о приостановке вылетов и посадок в аэропорту Ижевска. Кроме того, перестал работать общественный транспорт. Позже Минобороны сообщило об уничтожении трех БПЛА самолетного типа в Удмуртии.

Идэль Гумеров