Из Колумбии по запросу России экстрадируют наркоторговца Владимира Полянского

Компетентные органы Колумбии удовлетворили требование Генпрокуратуры и экстрадируют в Москву россиянина Владимира Полянского. Он находился в международном розыске с 2017 года. Фигуранта обвиняют в покушении на сбыт крупных партий наркотиков и руководстве подразделением преступного сообщества.

Следствие считает, что мужчина входил в преступную группировку, созданную в 2008 году. Он занимался поставками из-за рубежа и сбытом крупных партий наркотиков в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Чтобы скрыть свою деятельность преступники использовали приложение с самоудаляющимися сообщениями. Вещества перевозились в расположенных в грузовиках тайниках. После этого товар фасовали и сбывали через закладчиков и курьеров.

Работу группировки пресекли в 2021 году, тогда правоохранители изъяли более 131 кг. Наркотиков. Владимир Полянский успел скрыться от следствия, однако в том же году его задержали в Колумбии. После этого Генпрокуратура России направила запрос об экстрадиции преступника.

В 2022 году колумбийская сторона одобрила выдачу наркоторговца, однако его защита обжаловала решение в Верховном Суде и Минюсте страны. В ответ российское надзорное ведомство предоставило доказательства вины злоумышленника. Окончательное решение об экстрадиции вступило в силу 3 июня 2025 года.

Так как между Россией и Колумбией нет прямого авиасообщения, преступника доставят транзитом через Турцию. Его доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола.

Никита Черненко