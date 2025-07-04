В Оренбуржье с укусом клещей в медорганизации обратились 1447 человек

По данным на 4 июля, на территории Оренбуржья с укусом клеща в медицинские организации обратились 1447 пострадавших, из которых 477 — дети. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Случаи присасывания клещей зарегистрированы во всех муниципальных образованиях региона. Наибольшее число пострадавших в Оренбурге (328), Бузулуке (126), Новотроицке (114), Орске (72) и Оренбургском районе (69). Чаще всего клещи нападают во дворах частных подворий и на дачных участках.

В регионе зарегистрирован один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области» исследовали 2490 клещей. Выявлено 3 положительных находки на клещевой вирусный энцефалит, 85 положительных находок на иксодовый клещевой боррелиоз.

Руфия Кутляева