Саратовец пойдет под суд за гибель велосипедиста в ДТП

Волжский районный суд Саратова рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности гибель велосипедиста (ч. 3 ст. 264 УК РФ), в отношении 49-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Как выяснилось, дорожная авария произошла примерно в 05:55 22 февраля этого года в районе дома № 118 по ул. им. Радищева А.Н. Там фигурант на иномарке BMW сбил 73-летнего велосипедиста, который ехал по этой улице и имел преимущество в движении. Потерпевший скончался в лечебном учреждении.

Фигурант признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов