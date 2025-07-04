Лучший снайпер Молодежной хоккейной лиги перешел в уфимский «Салават Юлаев»

19-летний нападающий Максим Ильичев перешел из подмосковного хоккейного клуба «Витязь» в уфимский «Салават Юлаев». Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкирии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным из открытых источников, Ильичев является воспитанником уфимского хоккея, но взрослую карьеру начал в Балашихе. С сезона 2022/2023 играл за команду «Русские витязи» (молодежный состав «Витязя») в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). В регулярном чемпионате минувшего сезона он провел 48 матчей, в которых набрал 48 очков по системе «гол плюс пас» (33+15), став лучшим снайпером лиги. Кроме того, нападающий вошел в символическую сборную сезона.

Всего за три розыгрыша в МХЛ на его счету 150 игр и 88 (53+35) очков.

За взрослую команду «Витязя» он вышел на лед в 12 матчах, но результативными действиями не отметился.

ХК «Витязь» в сезоне 2025/2026 не будет играть в Континентальной хоккейной лиге, а «Русские витязи» — в Молодежной хоккейной лиге. «Салават Юлаев» начнет путь в чемпионате 12 сентября домашней встречей с «Автомобилистом» из Свердловской области.

Идэль Гумеров