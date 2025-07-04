Небо над Самарской областью снова открыто

Аэропорт Курумоч возобновил работу в прежнем режиме в пятницу в 12:04 (MSK). Об этом сообщает Росавиация.

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«В аэропорту Самара (Курумоч) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)»,—говорится в сообщении.

Ограничения вводились утром в пятницу, 4 июля. В этот период на запасные аэродромы отправились три самолета, выполнявших рейсы в Самару. Также задержан вылет 16 рейсов и два (в Санкт-Петербург и Москву) отменены.

Также утром на территории региона был сбит один беспилотник. Погибших и пострадавших нет.

Георгий Портнов