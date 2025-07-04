С начала года новостройки в Перми подорожали почти на 6%

В первом полугодии 2025 года средняя стоимость жилья в новых и строящихся домах Перми выросла на 5,9%, сообщили аналитики сервиса «Объектив.РФ». Так, к началу июля средняя цена новостроек в краевом центре составила 160 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Для сравнения: в соседнем городе Екатеринбурге первичное жилье с начала года подорожало на 3,7% (165,2 тыс. руб.), в Кирове – на 9,6% (до 136,1 тыс. руб.), Ижевске – на 6% (123,4 тыс. руб.).

С начала текущего года динамика средней стоимости одного квадратного метра первичной недвижимости в городах присутствия сервиса в среднем оказалась положительной и составила 6%. «Формирование текущих цен все также зависит от конкретных условий приобретения недвижимости, наличия акций от застройщиков и субсидий», - подчеркнули в «Объектив.РФ».

Кроме того, по состоянию на 30 июня объем экспозиции на рынке новостроек Перми по сравнению с началом года вырос на 20,2%, составив 486,2 тыс. кв. м строящегося жилья. «На данный момент эксперты сервиса не видят предпосылок к формированию дефицита квартир в предложениях на первичном рынке недвижимости в ряде крупных городов РФ», - добавили в «Объектив.РФ».