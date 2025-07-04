Возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка в ульяновской больнице

В Ульяновске возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти ребенку по неосторожности в следствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.2 ст.109 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Об этом в пятницу сообщило следственное управление СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, предварительно установлено, что 3 июля 2025 года после проведения оперативного вмешательства по удалению паховой грыжи в ГУЗ «Ульяновская областная детская больница» скончался трехлетний мальчик.

Следователями изъята медицинская документация, назначены необходимые экспертизы.

О трагедии в четверг в своем Telegram-канале сообщил региональный минздрав, отметив, что по факту гибели ребенка министерство «проводит служебное расследование в целях всесторонней проверки всех обстоятельств при оказании медпомощи пациенту», «информация направлена в правоохранительные органы».

В минздраве отмечают, что «ничего не предвещало подобного исхода», «ребенок документам был здоров», но «уже в конце операции что-то пошло не так, реанимационные действия, которые оказывались ребенку 30 минут, не помогли».

Андрей Васильев, Ульяновск