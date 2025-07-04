«Тензор» выпустил в Угличское водохранилище стерлядь из-за стройки в Ярославле

В рамках природоохранных обязательств, сопровождающих строительство IT-парка на месте бывшей гостиницы «Чайка» в Ярославле, в Угличское водохранилище было выпущено 1,5 тыс. мальков стерляди. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в IT-компании «Тензор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Тензор» Фото: «Тензор»

Напомним, что в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о реализации инвестпроекта, включающего строительство IT-центра с парковой зоной и инфраструктурой на Московском проспекте. Проект планируют реализовать к 2030 году, его общая стоимость — 10 млрд руб.

«Строительство ведется активными темпами: на площадке работают два башенных крана, возводится монолитный каркас будущего центра, который станет частью новой деловой и общественной инфраструктуры»,— рассказали в компании.

Кроме этого, инвестор исполняет природоохранные обязательства. Для водохранилища специалисты ФГБНУ «Главрыбвод» вырастили молодь стерляди в подмосковном Можайске. Рыба была доставлена в Ярославль под контролем специалистов, а 30 июня выпущена в воду.

«Поскольку объект расположен в пределах водоохранной зоны, застройщик реализует обязательные мероприятия по охране и восстановлению водных биоресурсов»,— объяснили в «Тензоре».

Алла Чижова