На острове Шикотан сгорела единственная церковь

На острове Шикотан — самом крупном из Малой гряды Курильских островов — сгорел единственный храм Даниила Московского. Об этом сообщил архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор. Видео и фото горящей церкви также опубликовали местные СМИ. В чем причина возгорания — неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Страница Южно-Сахалинской и Курильской Епархии во «Вконтакте» Фото: Страница Южно-Сахалинской и Курильской Епархии во «Вконтакте»

Архиепископ отметил, что «ветхое здание получило значительные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению». Во время пожара священнослужителю храма удалось спасти антиминс, напрестольное Евангелие и часть утвари, добавил Никанор.

Храм Даниила Московского расположен на возвышенном месте над селом Малокурильское. Православный приход в селе был образован в 2003 году. Деревянный сруб для храма сделали в Судиславле Костромской области, строили храм пять плотников из Костромы. На сайте Южно-Сахалинской и Курильской епархии говорится, что в создании храма помог «благодетель из Москвы». Там также приводятся слова «благодетеля»: «Было проще тридцать таких храмов построить где-нибудь в Ивановской епархии, чем один у вас». Настоятелем храма является игумен Петр (Кривицкий).

С 2022 года на Шикотане ведется строительство второй церкви на острове — храма в честь святителя Тихона (Василий Беллавин, первый в послесинодальный период Патриарх Московский и всея Руси). Сейчас уже возведены стены храма, продолжается монтаж кровли.

Архиепископ Никанор, сообщая о пожаре в храме Даниила Московского, выразил надежду, что местные власти найдут временное помещение, где мог бы разместиться приход, пока новый храм не достроят. Он также призвал прихожан пожертвовать на новую утварь для прихода и поучаствовать в строительстве храма в честь святителя Тихона.

Полина Мотызлевская